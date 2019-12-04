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Карлсен не смог пробиться в финальный раунд шахматного Гранд-тура, проиграв Вашье-Лаграву

Француз встретится в финале с китайцем Дин Лижэнем, а норвежец сыграет за третье место с армянином Левоном Ароняном
Магнус Карлсен Нина Зотина/ТАСС
Описание
Магнус Карлсен
© Нина Зотина/ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Норвежец Магнус Карлсен уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в полуфинальном противостоянии финала Гранд-тура по шахматам и не смог выйти в решающий раунд. Соревнования проходят в Лондоне.

Участники финала Гранд-тура определились по итогам семи этапов турнира. На финальном этапе соперники играют по олимпийской системе. В каждом раунде они должны провести две партии в классические шахматы, две партии в быстрые шахматы и четыре партии в блиц. По итогам каждой партии спортсменам начисляются очки: за победу в классические шахматы дается шесть очков, за ничью - три, в рапиде за победу шахматисты получают четыре очка, за ничью - два, в блице победа стоит два очка, ничья - одно. Шахматист, который набирает больше очков, выходит в финал.

Первые пять партий Карлсен и Вашье-Лаграв завершили вничью, в шестой выиграл француз, в седьмой - норвежец, а в заключительной партии соперники не смогли выявить сильнейшего. Для определения финалиста оппоненты должны были провести два тай-брейка - в первом победил Вашье-Лаграв, а второй завершился вничью. По итогам 10 партий французский шахматист набрал 15,5 балла, а норвежец - 14,5 балла. В финальном раунде Вашье-Лаграву будет противостоять китаец Дин Лижэнь, победивший в полуфинале армянина Левона Ароняна со счетом 19:9.

Решающая встреча и матч за третье место пройдут с 6 по 8 декабря. В четверг (5 декабря) спортсмены получат выходной. Призовой фонд турнира - $350 тыс.

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