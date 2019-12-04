"Зенит" победил "Аль-Райян" в матче клубного чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 5 декабря. Российский "Зенит" (Казань) одержал победу над "Аль-Райяном" из Катара в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21). В первом туре российская команда проиграла бразильскому "Крузейро" (0-3). Заключительную встречу группового этапа "Зенит" проведет против итальянского клуба "Кучине-Лубе" 6 декабря, начало - 00:00 мск.

Текущий розыгрыш клубного чемпионата мира среди мужских команд проводится по новому формату. В турнире принимают участие четыре клуба, которые по итогам предварительного раунда выйдут в плей-офф. Победитель встретится в полуфинале с командой, занявшей четвертое место. Вторую пару составят клубы, расположившиеся на второй и третьей строчках.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира уайлд-кард (специальное приглашение - прим. ТАСС). "Кучине-Лубе" является победителем Лиги чемпионов, а "Крузейро" - розыгрыша чемпионата Южной Америки. Клубный чемпионат Азии выиграл иранский "Варамин", однако Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала команду, серебряный призер "Панасоник Пантрес" (Япония) отказался от квоты, поэтому на турнир отправились обладатели бронзовых наград - волейболисты "Аль-Райяна".

Предварительный раунд завершится в ночь на 6 декабря. Полуфинальные матчи состоятся 7 декабря, финал и игра за третье место пройдут 8 декабря. "Зенит" один раз побеждал в турнире (2017), дважды становился серебряным призером (2015, 2016) и дважды завоевывал бронзовые награды (2009, 2011).