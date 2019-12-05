"Кучине-Лубе" обыграл "Крузейро" в матче клубного чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 5 декабря. Итальянский клуб "Кучине-Лубе" одержал победу над бразильским "Крузейро" во встрече второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Бетине (Бразилия).

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 30:28, 25:15). В первом туре итальянская команда победила "Аль-Райян" из Катара. "Крузейро" был сильнее российского "Зенита" (Казань). Обе встречи завершились победами со счетом 3-0.

После двух туров "Кучине-Лубе" лидирует в турнирной таблице, выиграв два матча. "Крузейро" и "Зенит" одержали по одной победе при одном поражении. Замыкает таблицу "Аль-Райян", уступивших в двух стартовых встречах. Победитель группы встретится в полуфинале с командой, занявшей четвертое место, а вторую пару составят клубы, расположившиеся на второй и третьей строчках.

Казанский "Зенит" получил от организаторов турнира уайлд-кард (специальное приглашение - прим. ТАСС). "Кучине-Лубе" является победителем Лиги чемпионов, а "Крузейро" - розыгрыша чемпионата Южной Америки. Клубный чемпионат Азии выиграл иранский "Варамин", однако Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала команду, серебряный призер "Панасоник Пантрес" (Япония) отказался от квоты, поэтому на турнир отправились обладатели бронзовых наград - волейболисты "Аль-Райяна".

Предварительный раунд завершится в ночь на 6 декабря. Полуфинальные матчи состоятся 7 декабря, финал и игра за третье место пройдут 8 декабря. "Кучине-Лубе" ни разу не побеждал в турнире. В двух предыдущих розыгрышах команда доходила до финала, но уступала "Зениту" (2017) и итальянскому "Трентино" (2018) соответственно.