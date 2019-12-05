Семикратному чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову исполнилось 85 лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Николай Дураков отмечает свой день рождения. Лучшему игроку XX века по версии спортивных журналистов 5 декабря исполнилось 85 лет.

Дураков родился в Красногоровке Донецкой области, однако в начале Великой Отечественной войны его семья эвакуировалась в Нижний Тагил после того, как разобрали газовую станцию, на которой работал отец. В Свердловской области каждый ребенок играл во дворе в русский хоккей, Дураков не стал исключением. Спустя два года после окончания войны он записался в секцию по этому виду спорта.

"Первое время играли между собой, коньки тогда были дефицитом, а клюшки мы мастерили сами, делали их из елочек: сгибаешь кончик, привязываешь его веревочкой, получается крюк. А мячики были из дерева и резины. Так и играли", - вспоминал он в интервью ТАСС.

Через несколько лет Дураков попал в нижнетагильский "Металлург", за который сначала играл, только заменяя кого-то из хоккеистов, не приехавших на матч из-за холодов. При этом он сам много тренировался индивидуально, ходил на массовое катание, все это совмещал с учебой и работой на заводе. Его стремление играть было так велико, что однажды он выполнил четыре нормы за восемь часов, чтобы отпроситься на матч.

Из-за любви к хоккею с мячом Дураков даже один раз попал под суд: доверившись мастеру на заводе, он не стал писать заявление о недельном отгуле, чтобы поехать сыграть на первенство области. После возвращения его судили за прогул и могли посадить в тюрьму. Однако этого не произошло, в качестве наказания спортсмена заставили отдавать по 25 рублей с зарплаты государству в течение полугода.

Отказывал шведам и Тарасову

Всю свою карьеру на высоком уровне Дураков провел в свердловском СКА, выступая за армейцев с 1954 по 1976 год. До дебюта за клуб его вместе с товарищем отправили в лагерь молодого бойца в Чебаркуль, где через 10 с лишним лет играла будущая звезда отечественного и мирового хоккея с шайбой Валерий Харламов.

В составе СКА Дураков, действуя на позиции защитника и полузащитника, стал девятикратным чемпионом СССР (1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974). Семь раз он становился серебряным призером и три раза - бронзовым. За 459 матчей Дураков забил 588 голов, установив рекорд за всю историю существования команды. При этом он забивал, действуя не на острие атаки, а подключаясь из глубины.

Дуракова не раз приглашали в другие команды, среди которых были и шведские клубы. Однажды ему даже предложили перейти в хоккей с шайбой - главный тренер столичного ЦСКА Анатолий Тарасов, воспользовавшись тем, что СКА гостил в пансионате в Москве на Песчаной улице, уговаривал летом пополнить состав команды.

Но ни приглашение мэтра, ни высокая зарплата, которую Дуракову предлагал середняк чемпионата СССР кемеровский "Шахтер", не повлияли на решение игрока остаться в Свердловске. Как говорил спортсмен, он ни на что не мог променять семью, природу и рыбалку.

Дважды коронованный

На международном уровне, помимо успеха со СКА в 1974 году в Кубке европейских чемпионов, Дураков выиграл чемпионат мира со сборной СССР семь раз (1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973). В 50 матчах за национальную команду он забил 48 мячей. При этом самым памятным голом Дураков назвал тот, который был забит с его передачи в Швеции в решающей встрече с хозяевами на чемпионате мира 1971 года. Тогда он в конце игры прошел по левому краю, обыграв пятерых-шестерых соперников, и отдал передачу партнеру, стоявшему без опеки.

На том турнире Дураков забил 100-й гол сборной СССР на чемпионатах мира. В 1955 году с подачи шведских журналистов он получил титул "короля бенди". Это произошло, когда после победы над шведами в товарищеском матче в финском Оулу один из игроков соперника, считавшийся в команде звездой, сказал Дуракову, что передает ему свой титул. При этом советский хоккеист забил четыре мяча в матче, а швед - пять.

История с королевским титулом получила продолжение в 1969 году, когда по итогам победного для советской команды чемпионата мира в Швеции организаторы официально провозгласили Дуракова новым "королем бенди" на церемонии закрытия турнира в королевском замке в Уппсале. Известно, что на церемонию ждали короля Швеции Густава VI Адольфа, но монарх не приехал, а позже в газетах написали, будто бы цитируя его, что двум королям в одном замке делать нечего. Однако они все же встретились на чемпионате мира через два года, где шведский монарх пожал советскому спортсмену руку.

После окончания карьеры Дураков с 1975 по 1977 год работал вторым тренером СКА, долгое время выступал за ветеранов. Его вклад в развитие мирового хоккея с мячом оценила и международная федерация, которая в 1975 году вручила ему золотую медаль "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом". Исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус назвал Дуракова простым, жизнерадостным и трудолюбивым.

"Он приезжал вместе со СКА в Кемерово на игры с "Кузбассом". Когда я уже стал старше, он всегда приезжал на матчи, где играли юноши, юниоры, всегда был желанным гостем. Сейчас, к сожалению, Николай Александрович болен, поэтому пожелаю ему в юбилей здоровья, здоровья и еще раз здоровья. На таких людях, не побоюсь своих слов, страна держится", - сказал Мяус в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Он всегда в движении, приезжает на Красную площадь, где разыгрывается Кубок Патриарха. Всегда берет с собой коньки и готов покататься с ребятишками. У себя в Екатеринбурге он часто ездит по мероприятиям, подвижен, всегда расскажет историю, байку про хоккей. Всегда открыт, его понимают и молодые ребята, и взрослые", - добавил собеседник агентства.