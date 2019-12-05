Голы Анисимова и Наместникова помогли "Оттаве" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

В составе "Оттавы" по одной шайбе забросили российские форварды Артем Анисимов (26-я минута) и Владислав Наместников (52), который также отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Анисимова. Также у "Оттавы" отличились Коннор Браун (26), Тайлер Эннис (32) и Энтони Дюклер (42). У "Эдмонтона" шайбы забросили Джуджхар Хайра (15) и Оскар Клефбом (38).

Анисимов провел на льду 14 минут 3 секунды, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности +2. Наместников также совершил два броска и завершил матч при показателе полезности 0, сыграв 18 минут 9 секунд. Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев провел на льду 18 минут 55 секунд и закончил матч с показателем полезности +1.

Также в ночь со среды на четверг "Питтсбург" на своем льду переиграл "Сент-Луис" (3:0). "Вашингтон" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" (3:1), российский вратарь гостей Илья Самсонов отразил 22 из 23 бросков, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов (все - "Вашингтон") и нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин не отметились результативными действиями. Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук пропустил 12-ю игру клуба подряд, в последний раз 36-летний хоккеист выходил на площадку 10 ноября в гостевом матче против "Монреаля" (2:3).

"Эдмонтон" располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 37 очков в 30 матчах. "Оттава" занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 25 очков в 29 встречах. "Оттава" прервала пятиматчевую серию поражений. В следующем матче "Оттава" на выезде сыграет с "Филадельфией" в субботу, "Эдмонтон" примет "Лос-Анджелес" в ночь с пятницы на субботу.