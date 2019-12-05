Есмантович: посещение генменеджеров клубов НХЛ матчей КХЛ может стимулировать россиян

На матче КХЛ ЦСКА - СКА (2:4) в понедельник присутствовали генеральные менеджеры клубов НХЛ Марк Бержевен ("Монреаль") и Билл Герин ("Миннесота"). Бержевен приехал посмотреть на игру защитника ЦСКА Александра Романова, а Герин - нападающего московского клуба Кирилла Капризова. Оба игрока задрафтованы этими клубами НХЛ.

"НХЛ - это крупнейшая лига в мире, довольно-таки успешная, и мы это все знаем. Когда генеральные менеджеры клубов лиги приезжают посмотреть российских хоккеистов, чтобы предложить им продолжить карьеру у них, я считаю это положительным моментом, поскольку это дополнительный стимул показать себя в лучшей форме, сделать то, что ты умеешь. Ничего зазорного в этом нет: кто-то из игроков задрафтован, на кого-то приехали посмотреть, с кем-то приехали поговорить. Это спорт", - сказал Есмантович.

Контракты Капризова и Романова с ЦСКА истекают в апреле следующего года. "Маловероятно, что эти визиты повлияют на дальнейшие решения игроков. Кто хочет уехать и нацелился уехать, тот уедет", - подчеркнул он.