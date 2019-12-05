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КХЛ

Есмантович: посещение генменеджеров клубов НХЛ матчей КХЛ может стимулировать россиян

На матче ЦСКА - СКА в понедельник присутствовали генеральные менеджеры "Монреаля" и "Миннесоты"
Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приезд генеральных менеджеров клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для просмотра российских игроков на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является дополнительным стимулом для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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На матче КХЛ ЦСКА - СКА (2:4) в понедельник присутствовали генеральные менеджеры клубов НХЛ Марк Бержевен ("Монреаль") и Билл Герин ("Миннесота"). Бержевен приехал посмотреть на игру защитника ЦСКА Александра Романова, а Герин - нападающего московского клуба Кирилла Капризова. Оба игрока задрафтованы этими клубами НХЛ.

"НХЛ - это крупнейшая лига в мире, довольно-таки успешная, и мы это все знаем. Когда генеральные менеджеры клубов лиги приезжают посмотреть российских хоккеистов, чтобы предложить им продолжить карьеру у них, я считаю это положительным моментом, поскольку это дополнительный стимул показать себя в лучшей форме, сделать то, что ты умеешь. Ничего зазорного в этом нет: кто-то из игроков задрафтован, на кого-то приехали посмотреть, с кем-то приехали поговорить. Это спорт", - сказал Есмантович.

Контракты Капризова и Романова с ЦСКА истекают в апреле следующего года. "Маловероятно, что эти визиты повлияют на дальнейшие решения игроков. Кто хочет уехать и нацелился уехать, тот уедет", - подчеркнул он.

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