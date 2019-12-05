Тарасенко: несколько предложенных РУСАДА мер в отношении ВФЛА не могут быть реализованы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Несколько предложенных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) антикризисных мер по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства. Об этом ТАСС заявила исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.
В среду РУСАДА обнародовало список первоочередных антикризисных мер, направленных на восстановление ВФЛА. В числе предлагаемых мер - создание международной рабочей группы по восстановлению ВФЛА, отстранение в полном составе тренерского штаба сборной России по легкой атлетике, сотрудников Центра спортивной подготовки сборных России и других лиц, действия которых могут быть признаны основанием для возникновения и развития допингового кризиса, а также наказанных за нарушение антидопинговых правил.
"Вариант дорожной карты, предоставленной РУСАДА, конечно, будет изучен и проанализирован. Некоторые предложения выходят за рамки полномочий ВФЛА, некоторые по сути не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства и тех нормативных актов, которыми в нашей стране регулируется спорт и физическая культура, - сказала она. - Будем продолжать общаться, чтобы найти разумный компромисс и подготовить эффективный и взвешенный, а главное, работоспособный документ".
"Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций, заседание которой состоялось 27 ноября, дала ВФЛА ряд рекомендаций, в числе которых было и предоставление в Министерство спорта РФ в срок до 5 декабря включительно дорожной карты по выведению ВФЛА из допингового кризиса. Документ должен был быть согласован с РУСАДА, - сказала Тарасенко. - За это время я провела рабочие встречи с заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и руководителем организации Юрием Ганусом. Обсуждали пути выхода из кризиса, расширение сотрудничества и, конечно, план мероприятий дорожной карты, проект которой был подготовлен и передан в РУСАДА на согласование, с Юрием Александровичем дискуссия была долгой, обсуждали пути выхода из кризиса".