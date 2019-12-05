СКА продлил контракт с лучшим новичком ноября в КХЛ Марченко

ТАСС, 5 декабря. Петербургский СКА подписал новый контракт с нападающим команды Кириллом Марченко, который был признан лучшим новичком ноября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Новое соглашение с 19-летним Марченко рассчитано до конца сезона-2021/22, предыдущий контракт заканчивался 30 апреля 2020 года.

Марченко признан лучшим новичком лиги в ноябре, он принял участие во всех восьми победных матчах команды и набрал шесть очков (3 гола + 3 результативные передачи), один из голов Марченко стал победным. Общий показатель полезности игрока составил +6, хоккеист проводил на льду в среднем 10 минут 2 секунды.

В составе юниорской сборной России Марченко стал бронзовым призером чемпионата мира (2019).