Фетисов: власти не должны выделять деньги клубам, не работающим с фанатами

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков команды в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы во время матча 18-го тура чемпионата России 1 декабря. В течение матча болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены несогласованные баннеры, оскорбляющие футболиста.

"Я считаю, что нам нужно скорректировать концепцию финансирования профессиональных команд, не выделяя деньги тем, кто не работает со своими болельщиками. Многие проблемы, связанные с ними, возникают именно от того, что у клубов нет мотивации работать со своей аудиторией, - сказал Фетисов. - Невыход спортсменов к прессе, отсутствие диалога между игроками и болельщиками - все это создает пропасть между клубом и окружающим миром, которая сказывается на поведении людей на трибунах".

"Отсюда несдержанность болельщиков и их негативное влияние на семьи с детьми. Я точно могу сказать, что не поведу своего ребенка на стадион, где можно услышать оскорбления, да еще и в ненормативной форме. С другой стороны, прошлогодний чемпионат мира показал, что мы умеем болеть и создавать на стадионе атмосферу праздника. Не хотелось бы навсегда утратить тот позитив, который царил на матчах на протяжении самого счастливого футбольного месяца в истории нашей страны", - добавил он.

Нецензурные скандирования на трибунах мешают посещаемости матчей

По словам Фетисова, для искоренения такой проблемы представители клубов должны вести постоянный диалог с болельщиками. "В советское время мы регулярно ездили на встречи с поклонниками по всей стране и понимали, что мы и они - одна семья. В НХЛ [Национальной хоккейной лиге] мы организовывали для болельщиков порядка 10 мероприятий в год: проводили с ними досуг, дарили подарки, помогали нуждающимся. Люди чувствовали себя частью команды, всегда поддерживали ее на трибунах и не переходили на оскорбления даже при неудачных результатах", - подчеркнул он.