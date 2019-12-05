ХК "Куньлунь" расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина Вольским

ТАСС, 5 декабря. Пекинский "Куньлунь" расторг соглашение с канадским хоккеистом Войтеком Вольским. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Куньлунь" выставил 33-летнего Вольского на драфт отказов 2 декабря.

Хоккеист выступал за китайский клуб в 2017 году, в декабре того же года перешел в магнитогорский "Металлург", а октябре 2018 года вернулся в "Куньлунь". В июне клуб продлил контракт с игроком на два года. Также в КХЛ Вольский играл за нижегородское "Торпедо".

Вольский является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, а также обладателем Кубка Гагарина 2016 года в составе "Металлурга". Всего в КХЛ канадец провел 334 матча, в которых набрал 238 очков (100 шайб + 138 голевых передач). В текущем сезоне Вольский сыграл 19 матчей, в которых набрал четыре очка (2+2).

"Куньлунь" располагается на восьмой строчке в Восточной конференции, в активе клуба 38 очков в 35 матчах. В следующей игре "Куньлунь" на выезде встретится с владивостокским "Адмиралом" в субботу.