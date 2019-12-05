ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять клубу бесплатные билеты на гостевой матч РПЛ

ТАСС, 5 декабря. "Краснодар" получил от московского ЦСКА официальное письмо не предоставлять бесплатные билеты в гостевой сектор на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом написал коммерческий директор и директор академии "Краснодара" Арам Фундукян в Twitter.

Встреча пройдет в субботу, начало матча в 16:30 мск.

"Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файеры на матчах, - написал Фундукян. - С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги".

"Краснодар" занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка в 18 матчах. ЦСКА идет на четвертой строчке (33 матча, 18 очков).