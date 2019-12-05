{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Центр стрелкового спорта может появиться в Якутии

В четверг министр спорта РФ Павел Колобков встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Центр стрелкового спорта может появиться в Якутске, власти республики рассчитывают в этом вопросе на поддержку Министерства спорта РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг глава региона Айсен Николаев после ряда мероприятий с участием министра спорта РФ Павла Колобкова.

"В последние годы у нас есть очень хорошие результаты в стрелковом спорте, и, мы надеемся, сможем создать центр, который позволит нашим стрелкам выходить на российский и мировой уровень. Во всех этих вопросах мы надеемся на поддержку со стороны нашего федерального министерства по спорту. Уверен, такая поддержка будет", - сказал Николаев.

Колобков прибыл в Якутию 5 декабря и первую половину дня провел в Чурапчинском районе вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они осмотрели Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта и Чурапчинскую Республиканскую спортивную среднюю школу-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина в селе Чурапча. В Якутске Николаев и Колобков осмотрели ряд спортивных объектов: футбольный манеж "Дохсун", спортивный комплекс "Модун" и центр спортивной подготовки "Триумф".

Теги
Колобков, Павел Анатольевич
Реклама на ТАСС
Зимние неолимпийские виды спорта
Сборная России по снежному регби узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы
Россияне сыграют на турнире в группе А вместе с командами Австрии, Латвии и Норвегии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС