Центр стрелкового спорта может появиться в Якутии

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Центр стрелкового спорта может появиться в Якутске, власти республики рассчитывают в этом вопросе на поддержку Министерства спорта РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг глава региона Айсен Николаев после ряда мероприятий с участием министра спорта РФ Павла Колобкова.

"В последние годы у нас есть очень хорошие результаты в стрелковом спорте, и, мы надеемся, сможем создать центр, который позволит нашим стрелкам выходить на российский и мировой уровень. Во всех этих вопросах мы надеемся на поддержку со стороны нашего федерального министерства по спорту. Уверен, такая поддержка будет", - сказал Николаев.

Колобков прибыл в Якутию 5 декабря и первую половину дня провел в Чурапчинском районе вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они осмотрели Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта и Чурапчинскую Республиканскую спортивную среднюю школу-интернат олимпийского резерва им. Д. П. Коркина в селе Чурапча. В Якутске Николаев и Колобков осмотрели ряд спортивных объектов: футбольный манеж "Дохсун", спортивный комплекс "Модун" и центр спортивной подготовки "Триумф".