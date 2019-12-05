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Зимние неолимпийские виды спорта

Сборная России по снежному регби узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы

Россияне сыграют на турнире в группе А вместе с командами Австрии, Латвии и Норвегии

ТАСС, 5 декабря. Мужская команда России сыграет против сборных Австрии, Латвии и Норвегии на групповом этапе первого в истории чемпионата Европы по снежному регби. Жеребьевка прошла в офисе Федерации регби России (ФРР).

Россияне попали в группу А. В группе В выступят команды Молдавии, Хорватии, Белоруссии и Румынии.

В женском турнире сборная России попала в группу А, где встретится с командами Хорватии, Румынии и Венгрии. В группе В сыграют сборные Латвии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Чемпионат Европы по регби на снегу пройдет с 21 по 22 декабря в Москве в Центре пляжных видов спорта "Динамо".

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
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