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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Российские эксперты отвергли утверждение WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории

Российская сторона считает, что выполнила все условия решения исполкома WADA от 20 сентября 2018 года
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева заявила об отсутствии манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом говорится в отчете независимых экспертов, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам проверки базы данных LIMS сделал вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Согласно отчету комитета по соответствию WADA, фальсификации происходили до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования в январе этого года. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

"Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами WADA [Всемирного антидопингового агентства] в январе 2019 года, не производились. Эксперты считают, что Россия выполнила все условия решения исполкома WADA от 20 сентября 2018 года, касающиеся передачи электронного архива и биоматериала из московской лаборатории для дальнейшего их использования агентством в интересах проводимого департаментом разведки и расследований WADA расследования", - говорится в отчете независимых экспертов.

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Российские эксперты отмечают, что LIMS московской лаборатории, копия которой была передана в январе WADA с соблюдением требований криминалистики, продолжала функционировать ежесуточно на одноименном сервере LIMS, который также работал без отключения длительное время (как минимум с ноября 2015 года). "Данное обстоятельство исключает внесение намеренных изменений (искажений) в LIMS московской лаборатории с целью фальсификации данных и хранящейся на сервере лабораторной информации с результатами исследования допинг-проб, если лицо не обладает так называемыми правами администратора", - говорится в отчете.

В связи с выявленными фактами манипуляций с данными лаборатории комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Эксперты РФ убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США
Российская сторона считает, что база данных до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса
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