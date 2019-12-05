Российские эксперты отвергли утверждение WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории

Департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам проверки базы данных LIMS сделал вывод о том, что с 2016 по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Согласно отчету комитета по соответствию WADA, фальсификации происходили до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования в январе этого года. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

"Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года. Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами WADA [Всемирного антидопингового агентства] в январе 2019 года, не производились. Эксперты считают, что Россия выполнила все условия решения исполкома WADA от 20 сентября 2018 года, касающиеся передачи электронного архива и биоматериала из московской лаборатории для дальнейшего их использования агентством в интересах проводимого департаментом разведки и расследований WADA расследования", - говорится в отчете независимых экспертов.