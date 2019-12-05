Эксперты РФ убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские независимые эксперты считают, что данные базы московской лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в США после допингового скандала. Об этом говорится в отчете, составленном группой независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева, который оказался в распоряжении ТАСС.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул страну. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. "В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории [база данных] LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)", - говорится в отчете. Эксперты отмечают, что в связи с этим LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа (с IP-адреса штата Калифорния, США, учетная запись "olegmigachev") с ноября 2015 по июнь 2016 года, и уже на этот период имела существенные отличия от вывезенной в США Родченковым, Мигачевым и Соболевским "LIMS Осведомителя", на которую опиралось расследование Ричарда Макларена 2016 года. Российские эксперты также указывают на то обстоятельство, что вывезенная из московской лаборатории Родченковым, Мигачевым и Соболевским версия LIMS на территории США не использовалась как программный продукт (в штатном круглосуточном режиме), она хранилась на электронном носителе информации, что также подтверждает возможность ее модификации заинтересованными лицами в целях подтверждения своих "громких допинговых разоблачений".

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От доступа через интернет LIMS была отключена в июне 2016 года. "Необходимо отметить, что эмигрировав в США в ноябре 2015 года, Родченков только в мае 2016 года решился на обличающие российский спорт официальные заявления. Российские технические эксперты едины во мнении, что даже за меньший срок любую не используемую в штатном режиме версию LIMS (как и абсолютно любого другого программного продукта) возможно переделать без улик (без оставления следов воздействия), исходя из собственных целей и задач", - подчеркивается в отчете. Также российские эксперты отмечают, что следователи WADA, несмотря на их многочисленные запросы, не предоставили ее криминалистическую копию для проведения соответствующего анализа, а также технический отчет об ее исследовании зарубежными криминалистами. "В этой связи российские независимые эксперты считают некорректным проводимое под руководством следователей сравнение копии московской LIMS (получена с использованием криминалистического оборудования, обеспечивающего сохранность данных) с версией "LIMS Осведомителя", полученной неизвестным образом на неизвестном носителе", - считают специалисты. Претензии к базе данных 20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 годы, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

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В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

В конце ноября WADA опубликовало отчет комитета по соответствию, в котором отдельная глава посвящена разбору несоответствий в базе данных московской антидопинговой лаборатории, переданной российской стороной в WADA. В ней содержится информация о проверках российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, комитет постановил, что база данных не является "ни полной, ни полностью достоверной". Отмечалось, что копия базы данных 2019 года хоть и во многом совпадает с копией 2015 года, которую WADA получило от информатора в 2017-м, но в то же время в новом документе отсутствуют "сотни предположительно положительных образцов", соответствующие данные и PDF-файлы удалены или изменены. Также отмечалось, что некоторые из этих образцов и связанные с ними доказательства были удалены в 2016-м и 2017-м, после того, как Григорий Родченков "раскрыл схему государственной поддержки допинг-системы в России", что также нашло подтверждение в докладе Макларена. Дальнейшие изменения вносились в декабре 2018-го и январе 2019-го, когда исполком WADA потребовал от российской стороны предоставить данные московской лаборатории. Вносившие изменения, по данным WADA, пытались скрыть свои действия и создать впечатление, что база находится в том же состоянии, что и в 2015 году.

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