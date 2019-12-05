{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Обновлено 

Эксперты РФ убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США

Российская сторона считает, что база данных до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские независимые эксперты считают, что данные базы московской лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в США после допингового скандала. Об этом говорится в отчете, составленном группой независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева, который оказался в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Российские эксперты отвергли утверждение WADA о манипуляциях с базой данных лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, не выявило следов внесения изменений в базу данных (LIMS) в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул страну. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

"В результате проведенных исследований российские эксперты установили, что используемая в московской лаборатории [база данных] LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), [Олега] Мигачева и [Тимофея] Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик)", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что в связи с этим LIMS московской лаборатории периодически подвергалась изменениям и искажениям из-за рубежа (с IP-адреса штата Калифорния, США, учетная запись "olegmigachev") с ноября 2015 по июнь 2016 года, и уже на этот период имела существенные отличия от вывезенной в США Родченковым, Мигачевым и Соболевским "LIMS Осведомителя", на которую опиралось расследование Ричарда Макларена 2016 года. Российские эксперты также указывают на то обстоятельство, что вывезенная из московской лаборатории Родченковым, Мигачевым и Соболевским версия LIMS на территории США не использовалась как программный продукт (в штатном круглосуточном режиме), она хранилась на электронном носителе информации, что также подтверждает возможность ее модификации заинтересованными лицами в целях подтверждения своих "громких допинговых разоблачений".

На эту тему
Медведев назвал претензии к РФ по допингу "бесконечным антироссийским сериалом"

От доступа через интернет LIMS была отключена в июне 2016 года. "Необходимо отметить, что эмигрировав в США в ноябре 2015 года, Родченков только в мае 2016 года решился на обличающие российский спорт официальные заявления. Российские технические эксперты едины во мнении, что даже за меньший срок любую не используемую в штатном режиме версию LIMS (как и абсолютно любого другого программного продукта) возможно переделать без улик (без оставления следов воздействия), исходя из собственных целей и задач", - подчеркивается в отчете.

Также российские эксперты отмечают, что следователи WADA, несмотря на их многочисленные запросы, не предоставили ее криминалистическую копию для проведения соответствующего анализа, а также технический отчет об ее исследовании зарубежными криминалистами. "В этой связи российские независимые эксперты считают некорректным проводимое под руководством следователей сравнение копии московской LIMS (получена с использованием криминалистического оборудования, обеспечивающего сохранность данных) с версией "LIMS Осведомителя", полученной неизвестным образом на неизвестном носителе", - считают специалисты.

Претензии к базе данных

20 сентября 2018 года исполком WADA признал РУСАДА соответствующим кодексу, российская организация была лишена статуса соответствия в 2015 году. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах было предоставление российской стороной доступа к базе данных московской лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов за 2012-2015 годы, в апреле организация также изъяла 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период.

На эту тему
Эксперты заявили, что исчезнувшая из базы лаборатории информация подлежит восстановлению

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
В конце ноября WADA опубликовало отчет комитета по соответствию, в котором отдельная глава посвящена разбору несоответствий в базе данных московской антидопинговой лаборатории, переданной российской стороной в WADA. В ней содержится информация о проверках российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, комитет постановил, что база данных не является "ни полной, ни полностью достоверной". Отмечалось, что копия базы данных 2019 года хоть и во многом совпадает с копией 2015 года, которую WADA получило от информатора в 2017-м, но в то же время в новом документе отсутствуют "сотни предположительно положительных образцов", соответствующие данные и PDF-файлы удалены или изменены.

Также отмечалось, что некоторые из этих образцов и связанные с ними доказательства были удалены в 2016-м и 2017-м, после того, как Григорий Родченков "раскрыл схему государственной поддержки допинг-системы в России", что также нашло подтверждение в докладе Макларена. Дальнейшие изменения вносились в декабре 2018-го и январе 2019-го, когда исполком WADA потребовал от российской стороны предоставить данные московской лаборатории. Вносившие изменения, по данным WADA, пытались скрыть свои действия и создать впечатление, что база находится в том же состоянии, что и в 2015 году.

На эту тему
Группа экспертов РФ считает, что WADA боится подрыва доверия к Родченкову и Макларену

Кроме того, в отчете говорилось, что 25 ноября 2018 года или после этой даты (но не позднее 10 января 2019-го) кто-то поместил сфабрикованные доказательства в базу данных (предположительно - в переписку между сотрудниками лаборатории), согласно которым изменения в данных были внесены Родченковым и еще двумя его неназванными соучастниками с целью вымогательства денег у спортсменов. Также была удалена информация, подтверждающая, что другой сотрудник московской лаборатории участвовал в схеме сокрытия системы допинга в российском спорте в 2014-2015 гг. Отмечалось, что в настоящее время этот человек является "важным свидетелем" российской стороны, отрицающим заговор с целью сокрытия допинг-схемы, а также называющий Родченкова "лжецом". Проанализировав полученную информацию, комитет по соответствию WADA постановил, что имел место "чрезвычайно серьезный случай несоблюдения требования предоставить оригинальную копию данных московской лаборатории с отягчающими обстоятельствами".

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря в Лозанне. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Эксперты заявили, что исчезнувшая из базы лаборатории информация подлежит восстановлению
Российская сторона направила в WADA технический отчет и наглядные схемы, поясняющие действия системного администратора московской лаборатории Евгения Мочалова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС