Российские эксперты заявили о нежелании WADA вести совместное допинговое расследование

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вести совместное с российскими экспертами расследование о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменами страны, которые упоминаются в базе данных московской лаборатории. Об этом говорится в отчете группы независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева, который оказался в распоряжении ТАСС.
Группа экспертов отвечала на вопросы следователей WADA, которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 год по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год.
"Российские эксперты акцентируют внимание на то, что руководству WADA неоднократно предлагалось сформировать группу независимых специалистов (от российской стороны и из числа представителей WADA) для проведения совместного открытого расследования по так называемому "допинговому досье", что способствовало бы в короткие сроки установлению истины, а также привлечению уличенных в приеме допинга спортсменов к ответственности", - говорится в отчете.
Российская сторона также высказывает озабоченность в связи с тем, что позиция российских экспертов на встрече с WADA 5 сентября и 14 ноября игнорировалась, поскольку следователи антидопингового агентства понимали несостоятельность своей позиции.
В документе российские эксперты отвергли выводы WADA о том, что с базой московской лаборатории проводились манипуляции. В то же время в связи с выявленными фактами манипуляций с данными лаборатории комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.