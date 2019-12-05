СМИ: греческий АЕК предложил Леониду Слуцкому контракт на 1,5 года

Слуцкий подал в отставку с поста голландского "Витесса" после гостевого поражения от "Херенвена" со счетом 2:3, когда его подопечные вели по ходу встречи 2:0. Это поражение стало для "Витесса" пятым кряду в чемпионате страны. 30 ноября отставка 48-летнего специалиста была принята.

По информации издания, во время прошедших в Амстердаме переговоров Слуцкий положительно отреагировал на предложение технического директора АЕК Ильи Ивича о подписании контракта до лета 2021 года. Помимо Слуцкого, есть еще один кандидат на должность наставника греческого клуба, его имя не называется, но россиянин считается приоритетной целью руководства АЕК.

АЕК занимает пятое место в чемпионате Греции, набрав 18 очков в 12 матчах. Клуб из Афин является 12-кратным чемпионом Греции, 15-кратным обладателем Кубка Греции и двукратным обладателем Суперкубка Греции.

Слуцкий работал с "Витессом" с лета 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.