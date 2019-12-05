Александра Трусова исполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила второй по сложности четверной прыжок - флип - на тренировке перед стартом финала Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя фигуристка выполнила прыжок в ходе "прогона" произвольной программы, данный элемент значился первым в расстановке спортсменки, далее она также чисто сделала четверные сальхов и лутц, а также каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. Кроме того, в заключительной части выступления Трусова попыталась выполнить тулуп, однако элемент у россиянки не получился. На данный момент неизвестно, планировался ли этот прыжок как четверной. Кроме того, перед началом "прогона" Трусова выполнила тройной аксель - самый сложный прыжок в три оборота, которого также нет в заявке спортсменки ни в короткой, ни в произвольной программах.