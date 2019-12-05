Эксперты: Родченков предлагал и. о. директора лаборатории в Москве убежище в США за данные

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России в августе и сентябре 2017 года зафиксировал неоднократные обращения Григория Родченкова к нынешнему директору московской лаборатории Елене Мочаловой с предложением за деньги и убежище в США или Канаде передать ему базу данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data). Об этом говорится в отчете группы независимых российских экспертов.

Группа экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева отвечала на вопросы следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 года по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Независимые эксперты считают выводы следователей WADA ложными. Их позиция заключается в том, что выводы о манипуляциях следователи WADA сделали, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте от 2016 года. Оно строилось на "LIMS Осведомителя" - копии базы данных, которую Родченков вывез при побеге из России в США, в отчете обращается внимание на то, что достоверность "LIMS Осведомителя" не подкрепляется фактами.

"Российские эксперты не исключают, что raw-data требовалась Родченкову для удаления из нее всех несовпадающих с поддельной базой "LIMS Осведомителя" файлов, чтобы сфабрикованная им и переданная в WADA информация выглядела "наиболее убедительно", - говорится в документе.

Также в отчете подтверждается информация, что Следственный комитет России получил свидетельские показания, согласно которым под руководством Родченкова в 2012-2013 годах специалисты московской лаборатории из биоматериала неустановленных лиц синтезировали метаболиты тренболона, оксандролона и других запрещенных в спорте препаратов для последующего возможного их использования в корыстных целях (реализация схемы по намеренному загрязнению пробы того или иного спортсмена с целью вымогательства у него денег за сокрытие "условно положительной" пробы).