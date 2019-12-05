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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Эксперты: Родченков предлагал и. о. директора лаборатории в Москве убежище в США за данные

Российские независимые эксперты считают выводы следователей WADA ложными
Григорий Родченков Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Григорий Родченков
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России в августе и сентябре 2017 года зафиксировал неоднократные обращения Григория Родченкова к нынешнему директору московской лаборатории Елене Мочаловой с предложением за деньги и убежище в США или Канаде передать ему базу данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data). Об этом говорится в отчете группы независимых российских экспертов.

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Группа экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева отвечала на вопросы следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 года по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Независимые эксперты считают выводы следователей WADA ложными. Их позиция заключается в том, что выводы о манипуляциях следователи WADA сделали, чтобы не подорвать доверие к расследованию комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте от 2016 года. Оно строилось на "LIMS Осведомителя" - копии базы данных, которую Родченков вывез при побеге из России в США, в отчете обращается внимание на то, что достоверность "LIMS Осведомителя" не подкрепляется фактами.

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"Российские эксперты не исключают, что raw-data требовалась Родченкову для удаления из нее всех несовпадающих с поддельной базой "LIMS Осведомителя" файлов, чтобы сфабрикованная им и переданная в WADA информация выглядела "наиболее убедительно", - говорится в документе.

Также в отчете подтверждается информация, что Следственный комитет России получил свидетельские показания, согласно которым под руководством Родченкова в 2012-2013 годах специалисты московской лаборатории из биоматериала неустановленных лиц синтезировали метаболиты тренболона, оксандролона и других запрещенных в спорте препаратов для последующего возможного их использования в корыстных целях (реализация схемы по намеренному загрязнению пробы того или иного спортсмена с целью вымогательства у него денег за сокрытие "условно положительной" пробы).

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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