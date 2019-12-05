Шведские гандболистки победили аргентинок и вышли во второй групповой этап ЧМ

ТАСС, 5 декабря. Женская сборная Швеции по гандболу выиграла у команды Аргентины со счетом 30:23 в матче четвертого тура предварительного этапа чемпионата мира. Соревнования проходят в Японии.

Команды Швеции и Аргентины выступают в одной группе со сборной России. В турнирной таблице группы D россиянки занимают первое место, набрав 8 очков в четырех матчах, на втором месте располагается сборная Швеции (8 очков), обе команды одержали победы во всех матчах на турнире и досрочно вышли во второй групповой раунд. Третье место занимает сборная Японии (4), далее идут команды Аргентины (2), ДР Конго (2) и Китая (0).

В заключительном туре россиянки встретятся со шведками, матч пройдет в пятницу, начало встречи в 14:30 мск. В тот же день аргентинская сборная встретится с командой ДР Конго, японки сыграют с китаянками.

Также в четверг сборная Норвегии обыграла команду Анголы со счетом 30:24 и обеспечила себе досрочный выход во второй групповой этап.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в основной групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. В основной групповой стадии турнира сборные России и Швеции сыграют с командами Испании и Черногории, третий соперник россиянок и шведок определится по итогам встречи между сборными Румынии и Венгрии, которая пройдет в пятницу.

По две команды из каждой группы на втором групповом этапе пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции. Если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018. Чемпионат мира завершится 15 декабря.