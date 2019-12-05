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Футбол в России

Гендиректор "Тамбова" опровергла информацию о банкротстве футбольного клуба

Ольга Коновалова рассказала, что у клуба есть небольшие проблемы с налоговой инспекцией, но все решается в рабочем порядке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" имеет проблемы с налоговой инспекцией из-за долгов, но о банкротстве речи не идет. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба, дебютирующего в Российской премьер-лиге (РПЛ), Ольга Коновалова.

"У нас есть некоторые проблемы с налоговой инспекцией, но все в рабочем порядке решается, - сказала Коновалова. - Поэтому ни о каком банкротстве не может быть и речи. Мы работаем с налоговой инспекцией, они понимают наши проблемы, основная - отсутствие стадиона в Тамбове (домашний стадион "Тамбова" находится на реконструкции, команда в сезоне-2019/20 проводит домашние матчи чемпионата России в Саранске на "Мордовия-Арене" - прим. ТАСС) и незапланированные затраты. Есть у нас некоторая задолженность перед налоговыми органами, но, простите, у кого ее нет".

"Налоговое дело - это по протоколу, мы с ними работаем. Я сама была на днях в управлении налоговой инспекции, разговаривала и объясняла все. Нас слышат, нам идут навстречу. До банкротства мы не дойдем, так что ничего страшного", - добавила гендиректор "Тамбова".

На вопрос, может ли идти речь о том, что "Тамбов" снимется с чемпионата России, Коновалова сказала: "Что вы! В страшном сне мне такое не приснится".

"Тамбов" после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на сезон-2020/21, составляет одно очко. В 19-м туре тамбовчане проведут в Саранске домашний матч против "Оренбурга", игра состоится 7 декабря (начало - 14:00 мск).

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