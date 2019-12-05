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Футбол в России

Широков дебютирует в качестве комментатора на матче РПЛ "Арсенал" - "Локомотив"

Встреча пройдет в пятницу, начало матча в 19:30 мск
Роман Широков Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Роман Широков
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Роман Широков прокомментирует матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщила пресс-служба "Матч ТВ".

Встреча пройдет в пятницу, начало матча в 19:30 мск. Прямая трансляция встречи будет доступна на канале "Матч Премьер" и начнется в 19:25 мск. Широков дебютирует в качестве комментатора, он будет работать в паре с Романом Трушечкиным.

Широкову 38 лет, он выступал за московские "Спартак" и ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", раменский "Сатурн", казанский "Рубин" и "Химки". В составе петербургского клуба Широков стал двукратным чемпионом России (сезоны-2010, 2011/12), серебряным (сезон-2012/13) и бронзовым (2009) призером национального первенства, обладателем Кубка России (2010), двукратным победителем Суперкубка России (2008, 2011), победителем Кубка УЕФА, который является предшественником Лиги Европы (2008), обладателем Суперкубка УЕФА (2008). Вместе с "Краснодаром" Широков завоевал бронзовые медали чемпионата России (2015), с ЦСКА выиграл чемпионат России (2016).

В составе сборной России Широков провел 57 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал столько же голевых передач. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, на том турнире он провел один матч, в котором отметился голевой передачей. Также игрок принял участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 года, провел все шесть матчей (российская команда оба раза не сумела выйти из группы) и забил один мяч.

Теги
Российский футбол
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