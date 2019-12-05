Четыре из 30 кандидатов будут выбраны в комиссию спортсменов МОК на Олимпиаде-2020

ТАСС, 5 декабря. Четыре атлета из 30 претендентов будут выбраны в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации, которое проходит в швейцарской Лозанне.

"У нас 30 кандидатов в комиссию атлетов, что показывает, какую важную роль она играет. Будут выбраны четыре из них, они смогут стать полноценными членами МОК в последний день Игр", - заявил Бах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.