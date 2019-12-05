МОК не имеет сомнений по поводу наличия манипуляций с базой московской лаборатории

"Я должен вам напомнить, что в 2016 году был временный отчет [Ричарда] Макларена, который был представлен за две-три недели до Игр в Рио-де-Жанейро. К Играм 2018 года мы уже получили окончательный отчет и отчет комиссии [Самуэля] Шмида. В них были детально описаны манипуляции с антидопинговой системой, в частности на Олимпиаде в Сочи. Сейчас у нас очевидная ситуация, у нас нет оснований сомневаться, что после восстановления РУСАДА [Российского антидопингового агентства], после санкций, которые были вынесены ранее, что после всего этого, очевидно, была новая манипуляция со старыми данными, мы так видим эту ситуацию и об этом сказали в нашем заявлении", - заявил Бах.

"Я не буду спекулировать на тему возможных будущих событий, я не знаю всех деталей решения, которое WADA вынесет 9 декабря. Нам надо дождаться этого решения и, я надеюсь, WADA прояснит, на какие события их окончательное решение будет распространяться и по каким причинам", - добавил он.

Российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных лаборатории: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января - на несколько дней позже дедлайна (31 декабря). Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

В связи с выявленными фактами манипуляций с данными лаборатории комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности на четыре года запретить спортсменам страны выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Окончательное решение будет принято исполкомом WADA 9 декабря.