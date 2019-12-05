МОК приступил к изучению информации про 145 россиян, удаленных из базы данных

ТАСС, 5 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) приступил к изучению доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором утверждается, что внесенные в базу данных московской лаборатории изменения не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне заявил президент организации Томас Бах.

Комитет по соответствию WADA опубликовал соответствующий доклад 3 декабря. Всего под подозрение попали 298 человек, однако WADA пока проверяет информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 делам данные были удалены или искажены. Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

"Мы будем внимательно анализировать принятое решение и факты, которые будут за ним следовать. Если речь идет о 145 делах, то мы, конечно, будем работать в тесном сотрудничестве со следственным департаментом WADA, будем опираться на их совет. Мы уже начали очень внимательно изучать их доклад", - сказал Бах.

В связи с выявленными фактами манипуляции с данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне.