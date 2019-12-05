Продюсер не исключил создание телеверсии фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продюсер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" Олег Капанец не исключил, что на основе картины может быть сделана ее многосерийная телеверсия. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

Биографическая спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского о жизни и спортивной карьере советского вратаря вышла в прокат 28 ноября и пока собрала в прокате более 73 млн рублей. "Мы еще не обсуждали конкретные шаги по созданию сериала, но такие мысли есть, я не исключаю, что многосерийный телефильм будет сделан, это зависит от зрительского интереса", - сказал продюсер.

Капанец добавил, что создатели фильма получают комментарии зрителей, которые спрашивают, почему в картину не вошел тот или иной эпизод, связанный со Львом Яшиным. "Формат кинопроката просто не позволял нам рассказать обо всем, в сериале будет больше возможностей", - пояснил продюсер. При этом он назвал нынешние кассовые сборы фильма "вполне достойными".

В киноленту не вошли такие значимые события в биографии Яшина, как вручение "Золотого мяча" в 1963 году как лучшему футболисту Европы, матч Кубка Европы со сборной Италии того же года, в котором вратарь отразил пенальти от форварда соперника Сандро Маццолы, а также эпизоды игр финальной части Кубка Европы в 1964 году, где сборная СССР заняла второе место. Помимо этого, не были показаны эпизоды с чемпионата мира 1966 года, на котором сборная СССР с Яшиным в составе выиграла малые бронзовые медали, заняв четвертое место.

"В фильме комментатор Николай Озеров упоминает про "Золотой мяч", мы же не стали добавлять отдельным эпизодом про вручение награды, поскольку тогда бы пришлось отдельно рассказывать про игру [со сборной Италии в 1963 году]. Потом, это общеизвестный факт, а мы хотели рассказать про то, что люди не знают", - подчеркнул продюсер.

Капанец добавил, что в целом в этом году отмечается падение сборов российского кино. "На этом фоне у нас сборы вполне достойные, учитывая, что у фильма был очень скромный рекламный бюджет и не самая широкая роспись по кинотеатрам, - сказал продюсер. - Главное, что "сарафанное радио" у нас хорошее, киносети сейчас не сокращают число сеансов, как это бывает в середине проката, а, наоборот, увеличивают". Главную роль в ленте сыграл актер Александр Фокин, также в картине задействованы Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Ян Цапник и другие артисты.

О Яшине

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и Кубок Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. На данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч".

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.