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Зимние олимпийские виды спорта

Южная Корея и КНДР могут провести зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года

Игры 2020 года пройдут в Лозанне.

ТАСС, 5 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) начнет диалог с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Южной Кореи по вопросу проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года, не исключается и участие КНДР в организации соревнований. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома организации в швейцарской Лозанне.

"Этот диалог является последним шагом перед потенциальным выбором организатора [юношеских] Олимпийских игр - 2024, Игры могут пройти в Пхёнчхане и Канныне", - сказал Бах.

"Также концепция проведения допускает возможность участия КНДР в организации Игр, если позволят обстоятельства", - добавил Бах.

Юношеские Олимпийские игры - 2020 пройдут в Лозанне.

Теги
КНДРРеспублика КореяБах, ТомасЗимние олимпийские виды спорта
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