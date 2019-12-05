РУСАДА в 2019 году выявило 179 нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по ноябрь 2019 года выявило 179 случаев возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно представленным данным, за 11 месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (179 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

По словам Пахноцкой, в ноябре сотрудниками агентства было выявлено шесть случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в октябре - 8, в сентябре - 4, в августе - 10, в июле - 49.