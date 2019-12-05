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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году выявило 179 нарушений антидопинговых правил

За 11 месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по ноябрь 2019 года выявило 179 случаев возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Согласно представленным данным, за 11 месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (179 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

По словам Пахноцкой, в ноябре сотрудниками агентства было выявлено шесть случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в октябре - 8, в сентябре - 4, в августе - 10, в июле - 49.

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