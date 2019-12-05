В "Газпроме" опровергли информацию о возможном спонсорстве одной из команд "Формулы-1"

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская компания "Газпром" не планирует становится спонсором одной из команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом ТАСС заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

В четверг портал GPToday сообщил, что "Газпром" может стать титульным спонсором команды "Рено" или "Альфа Таури" (нынешнее название "Торо Россо"). По информации источника, "Газпром" собирается подписать контракт на четыре года, сумма соглашения составит €35 млн.

"Там [в сообщении GPToday] написано одновременно "может стать" и "планирует стать". Конечно, может мы все можем. Но вот "планирует стать" - нет, не планируем", - заявил Куприянов.

В 2002 и 2003 годах "Газпром" был спонсором команды "Формулы-1" "Минарди".