Чемпиону мира по фристайлу Бурову присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России"

ТАСС, 5 декабря. Победителю чемпионата мира по фристайлу 2019 года Максиму Бурову присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта России". Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Помимо Бурова, звание "Заслуженный мастер спорта России" присвоено чемпионке мира 2019 года по фехтованию на рапирах Анастасии Ивановой, победителям чемпионата мира 2019 года по спортивной борьбе Завуру Угуеву, Мусе Евлоеву и Абуязиду Манцигову, а также еще 14 атлетам.

Бурову 21 год, он является чемпионом мира среди юниоров 2014 года. На Кубке мира россиянин дебютировал в 2015 году, одержав четыре победы за это время на этапах турнира. Буров стал первым за 16 лет российским фристайлистом, завоевавшим золото чемпионата мира.