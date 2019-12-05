Трехкратному серебряному призеру ОИ Демченко присвоено звание заслуженного тренера

ТАСС, 5 декабря. Российскому тренеру и бывшему саночнику Альберту Демченко присвоено почетное звание "Заслуженный тренер России". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Также Демченко является заслуженным мастером спорта. Демченко возглавлял сборную России с 2015 по 2018 год. Под его руководством выступают его дочь Виктория Демченко и трехкратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпионатов Европы Роман Репилов.

Демченко 48 лет, он является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр (2006, дважды - 2014), двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, а также четыре раза выиграл чемпионаты Европы (2006, 2010, 2012, 2014). Демченко семь раз принимал участие в Олимпийских играх (1992-2014).