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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Артемьева и Назарычев недовольны ошибкой в короткой программе финала Гран-при

Россияне допустили помарку на поддержке

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, выступающие в парном катании, недовольны ошибкой в короткой программе финала юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Артемьева и Назарычев, для которых нынешний финал стал первым в карьере, получили за свой прокат 63,89 балла. В ходе исполнения программы фигуристы допустили помарку на поддержке.

"Подъем [на поддержке] был сорван, можно сказать, из-за этого получилось так, что вышло не совсем то, на что рассчитывали", - сказал Назарычев. "Из-за ошибки я недовольна прокатом", - добавила Артемьева.

Также спортсмены отметили, что ставят перед собой цель демонстрировать чистое катание на каждом турнире.

Пары выступят с произвольной программой в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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