Фигуристы Мухматзянова и Миронов заявили, что в финале Гран-при чувствуют себя уверенно

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, выступающие в парном катании, уверенно чувствуют себя в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам после короткой программы.
Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Мухаметзянова и Миронов, для которых нынешний финал стал первым в карьере, получили 64,90 балла.
"Чувствуем себя даже увереннее, чем на первых этапах", - сказал Миронов.
Перед финалом Гран-при фигуристы поменяли короткую программу. "Мы посовещались с тренерами после одного из стартов, решили, что эта программа поспокойнее, она даже сейчас будет более накатанной, - добавил Миронов. - И в ней раскрываются наши лучшие качества. Музыка шире, спокойнее, месяц работали над этой программой".
Пары выступят с произвольной программой в субботу.