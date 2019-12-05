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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Мухматзянова и Миронов заявили, что в финале Гран-при чувствуют себя уверенно

Юниорские спортивные пары в четверг представляют короткие программы

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, выступающие в парном катании, уверенно чувствуют себя в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам после короткой программы.

Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Мухаметзянова и Миронов, для которых нынешний финал стал первым в карьере, получили 64,90 балла.

"Чувствуем себя даже увереннее, чем на первых этапах", - сказал Миронов.

Перед финалом Гран-при фигуристы поменяли короткую программу. "Мы посовещались с тренерами после одного из стартов, решили, что эта программа поспокойнее, она даже сейчас будет более накатанной, - добавил Миронов. - И в ней раскрываются наши лучшие качества. Музыка шире, спокойнее, месяц работали над этой программой".

Пары выступят с произвольной программой в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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