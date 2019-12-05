{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Панфилова и Рылов не думают о первом месте в финале юниорского Гран-при

Россияне лидируют после короткой программы

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, стараются не задумываться о шансах на золото в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Панфилова и Рылов получили 68,80 балла и занимают промежуточное первое место.

"Нам наш прокат не понравился так, как в той же Польше [на этапе Гран-при в Гданьске], - сказал Рылов. - Мы не показали свой максимум на сто процентов. У нас получились три небольшие помарки, поэтому мы не можем быть довольны на сто процентов".

"Конечно, задача стоит на лучшие прокаты, - сказала Панфилова в ответ на вопрос о том, какие задачи стоят перед парой в финале. - Мы сами знаем, что при хороших прокатах мы спокойно можем бороться за первое место. Но лучше не думать об этом, чтобы не сгореть, надо выходить и делать".

"Думаю, каждая пара и каждый спортсмен на этих стартах должен ставить перед собой задачу выиграть", - добавил Рылов.

Пары выступят с произвольной программой в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Француженка Бреза победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянка Лариса Куклина заняла пятое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС