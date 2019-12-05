Фигуристы Панфилова и Рылов не думают о первом месте в финале юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступающие в парном катании, стараются не задумываться о шансах на золото в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Юниорские спортивные пары представляют короткие программы в четверг. Панфилова и Рылов получили 68,80 балла и занимают промежуточное первое место.

"Нам наш прокат не понравился так, как в той же Польше [на этапе Гран-при в Гданьске], - сказал Рылов. - Мы не показали свой максимум на сто процентов. У нас получились три небольшие помарки, поэтому мы не можем быть довольны на сто процентов".

"Конечно, задача стоит на лучшие прокаты, - сказала Панфилова в ответ на вопрос о том, какие задачи стоят перед парой в финале. - Мы сами знаем, что при хороших прокатах мы спокойно можем бороться за первое место. Но лучше не думать об этом, чтобы не сгореть, надо выходить и делать".

"Думаю, каждая пара и каждый спортсмен на этих стартах должен ставить перед собой задачу выиграть", - добавил Рылов.

Пары выступят с произвольной программой в субботу.