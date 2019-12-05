Фигуристка Усачева намерена разучивать тройной аксель и включать его в свои программы

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Дарья Усачева намерена разучивать тройной аксель и включать новый элемент в свои программы. Об этом спортсменка сообщила журналистам в четверг после исполнения короткой программы в финале юниорского Гран-при в Турине.

Спортсменка безошибочно исполнила короткую программу, набрав 70,15 балла. Россиянка уступает только американской фигуристке Алисе Лью, которая исполнила тройной аксель в каскаде и набрала 71,19 балла.

"День сегодня был хороший уже с утра, у меня было хорошее настроение, много сил. Не волновалась, у меня не было ощущения, что сегодня главный старт сезона. Прокатом я довольна, потому что смогла справиться с собой и со своим набором. Считаю, что улучшила исполнение элементов", - отметила фигуристка.

"На этапах у меня присутствовало волнение, я была настроена на то, чтобы сделать прыжок, но сейчас у меня нет этого страха. Мы с Камилой дружим, так как занимаемся в одной группе и давно знакомы, я не акцентирую внимание на том, что кого-то считают лучше или хуже, - добавила Усачева. - И мне не мешает, сколько спортсмен набрал баллов, интересно, наверное, всем, как выступили соперники, но до проката меня волнует только собственное выступление. Я планирую разучивать тройной аксель и стараться его прыгать".