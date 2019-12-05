Квят попал в десятку лучших гонщиков по итогам сезона "Формулы-1"

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял 10-е место в списке лучших гонщиков чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" по итогам сезона 2019 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт гоночной серии.

Очки гонщикам присуждались за их выступления в ходе Гран-при без учета технической стороны. Квят набрал 37,2 балла. Лучшим оказался британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес", 43,7), в шестой раз ставший чемпионом мира. Следом за ним расположились голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 43,4), испанец Карлос Сайнс - младший ("Макларен", 41,8), британец Ландо Норрис ("Макларен", 40,3), монегаск Шарль Леклер ("Феррари", 39,9), таец Александер Албон ("Торо Россо"/"Ред Булл", 39,4), финн Валттери Боттас ("Мерседес", 39,0), мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт", 38,2) и австралиец Даниэль Риккьярдо ("Рено", 37,7).

По итогам сезона в личном зачете Квят занял 13-е место с 37 очками.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо", в 2015 году он был переведен в австрийский "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, "Ред Булл" исключил Квята из своей программы, разорвав с ним контракт. В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году. В сезоне-2020 гонщик продолжит выступать за "Торо Россо", которая будет переименована в "Альфа Таури".