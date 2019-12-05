Фигуристка Усачева идет второй после короткой программы в финале юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в одиночных соревнованиях в финале юниорской серии Гран-при. Турнир проходит в итальянском Турине.
13-летняя россиянка по итогам короткой программы набрала 70,15 балла. Первой идет американка Алиса Лью (71,19), третье место занимает россиянка Ксения Синицына (69,40). Россиянка Камила Валиева идет четвертой (69,02), Виктория Васильева - пятой (68,07).
Усачева дважды становилась второй на этапах серии Гран-при текущего сезона.
Произвольную программу юниорки продемонстрируют в пятницу. Финал Гран-при завершится 7 декабря.