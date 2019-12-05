Фигуристка Васильева считает, что могла лучше исполнить короткий прокат в финале Гран-при

ТАСС, 5 декабря. Российская фигуристка Виктория Васильева назвала хорошим исполнение короткой программы в финале юниорского Гран-при, который проходит в Турине. Об этом она рассказала в четверг журналистам.

Васильева занимает пятое место после короткой программы, набрав 68,07 балла. Лидирует американка Алиса Лью (71,19 балла), на втором месте - россиянка Дарья Усачева (70,15), третьей стала Ксения Синицына (69,40), четвертую строчку занимает Камила Валиева (69,02).

"Прокат прошел хорошо, но можно было лучше. Тренеры сказали, что я молодец, завтра нужно лучше. [Нужно] катать чисто, учить новые прыжки, работать над скольжением и усовершенствовать вращения, - отметила спортсменка.

Юниорки представят произвольные программы в пятницу.