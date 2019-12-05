Свищев: прибыль с продажи пива на стадионах пойдет на развитие спорта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Прибыль от продажи пива на стадионах пойдет на развитие детского и профессионального спорта. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг профильный комитет поддержал принятие законопроекта о продаже пива на стадионах в первом чтении.

"Мы все понимаем, что для такой масштабной цели как развитие спорта необходимы дополнительные источники финансирования, - сказал Свищев. - В этой связи крайне важно, что прибыль с продажи пива на стадионах, как предлагается нашим законопроектом, будет направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, на поддержание материально-технической базы самих стадионов. Механизм распределения и контроль за распределением прибыли будет возлагаться на Министерство спорта".

"Отдельно хотелось бы отметить, что мировой опыт проведения спортивных соревнований показывает, что пиво не является источником алкоголизации населения. Это ярко подтверждают и статистические исследования, до введения в 2005 году запрета на продажу пива на стадионах Россия находилась на 17-м месте по потреблению спиртных напитков. Сегодня наша страна, к сожалению, находится в десятке самых пьющих стран мира", - добавил парламентарий.