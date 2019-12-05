Американская фигуристка Лью назвала россиянку Трусову своим источником вдохновения

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Чемпионка США по фигурному катанию Алиса Лью назвала мировую рекордсменку в произвольной программе и по сумме баллов россиянку Александру Трусову своим источником вдохновения. Об этом она сообщила журналистам после короткой программы финала юниорской серии Гран-при в Турине.

Лью лидирует после короткой программы, набрав 71,19 балла. Второй стала россиянка Дарья Усачева (70,15), третье и четвертое место занимают ее соотечественницы - Ксения Синицына (69,40) и Камила Валиева (69,02) соответственно. Пятой стала еще одна россиянка - Виктория Васильева (68,08). 14-летняя Лью владеет тройным акселем, а также сложнейшим из всех видов четверных прыжков - лутцем. 15-летняя Трусова, которая с нынешнего сезона выступает на взрослом уровне, исполняет три вида четверных - тулуп, сальхов и лутц. Кроме того, на тренировке в Турине россиянка выполнила четверной флип, который ранее не исполнялся на женских соревнованиях.

"Трусова - потому что она очень храбрая, она идет на все, - сказала Лью в ответ на вопрос, кто из взрослых фигуристов вдохновляет ее больше всего. - Она очень сильная".

При этом Лью назвала своим примером для подражания в плане четверных прыжков своего соотечественника - двукратного чемпиона мира Натана Чена.

По словам американки, конкуренция в женском одиночном катании не сказывается на ней. "Я знаю, что могу улучшиться во всем, но сейчас я довольна тем, что есть. Да, это очень волнительно [тренироваться на одном льду с россиянками], но это круто - тренироваться с хорошими фигуристами, - сказала Лью. - Сказывается ли на мне конкуренция? Нет, не очень, я фокусируюсь на себе".

"Когда-нибудь я хочу овладеть всеми четверными, но сейчас я фокусируюсь на катании. Потому что я очень хочу улучшить этот момент. Может быть, будет четверной сальхов, я не тренировала его здесь. Быть может, начнем попытки делать его со следующего сезона", - добавила спортсменка.