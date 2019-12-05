Валиева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе в финале юниорского Гран-при. Об этом спортсменка сообщила журналистам после исполнения короткой программы в четверг.

Валиева занимает четвертое место после короткой программы, набрав 69,02 балла. В произвольной программе у Валиевой был заявлен четверной тулуп. Лидирует после короткой программы американка Алиса Лью, набравшая 71,19 балла.

"Нет, не буду", - ответила спортсменка на вопрос о том, намерена ли она завтра исполнять четверной.

Юниорки представят произвольные программы в пятницу.