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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Исполком WADA сможет принять самостоятельное решение по России только со второго раза

Исполком рассмотрит рекомендации комитета по соответствию 9 декабря

ТАСС, 5 декабря. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сможет принять самостоятельное решение по санкциям в отношении российского спорта только со второго раза. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Исполком WADA не сможет принять собственное решение на первом заседании, поскольку в соответствии с регламентом, если он не утвердит рекомендации комитета по соответствию WADA, то должен будет вернуть их обратно в комитет с целью дальнейшего решения вопроса (например, путем внесения правок в рекомендации или сохранения текущей версии). Если исполком WADA и во второй раз не согласится с рекомендациями комитета по соответствию, то сможет принять собственное решение по вопросу или вновь отправить рекомендации на доработку.

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В случае несогласия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с санкциями WADA российская сторона сможет оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для этого РУСАДА в течение 21 дня с момента получения уведомления от WADA должно в письменном виде уведомить Всемирное антидопинговое агентство о намерении оспорить решение. После этого WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS, и дело будет рассмотрено арбитражным отделом CAS. Если апелляция РУСАДА не будет удовлетворена, то решение исполкома WADA станет окончательным с немедленным вступлением в силу и с обязательным исполнением всеми подписавшими кодекс сторонами.

Если РУСАДА согласится с окончательным решением WADA, а в санкциях будет содержаться запрет на участие в Олимпиаде или Паралимпиаде, то апелляцию в CAS сможет подать любая сторона, которая имеет право вмешаться в разбирательство, - Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийских комитет, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России. Также оспорить решение в CAS смогут международные спортивные федерации, если решение может повлиять на участие спортсменов в чемпионатах мира или на возможность подачи заявки на проведение крупных турниров. Подать апелляцию они смогут в течение 21 дня с момента публикации решения. Если ни одна из сторон не подаст апелляцию в течение этого срока, то решение WADA незамедлительно вступит в силу.

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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