Бестемьянова назвала героиней юниорку Валиеву после короткой программы финала Гран-при

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву героиней.
Валиева после исполнения короткой программы находится на четвертом месте, набрав 69,02 балла. Лидирует после короткой программы американка Алиса Лью, набрав 71,19 балла. Второй стала россиянка Дарья Усачева (70,15), третье место занимает Ксения Синицына (69,40), пятой стала еще одна россиянка Виктория Васильева (68,08).
"Камилу Валиеву я очень люблю, к сожалению, сегодня был не чистый выезд из риттбергера, конечно, ее это откинуло вниз. Но эта девочка после травмы, она героиня, здоровья ей, - сказала Бестемьянова. - Прекрасно каталась сегодня Дарья Усачева, просто замечательно. Чудесно выступила Ксения Синицына".
"На пятом месте у нас еще одна чудесная девочка Вика Васильева, которая тренируется у Сергея Давыдова. У нее такое мощное, спортивного стиля катание, мне очень понравилось, - добавила собеседница ТАСС. - Но что можно сказать, Алиса Лью прыгает аксель в три с половиной оборота, она рисковала, но поставила его в короткую программу и выиграла. Посмотрим, что будет завтра, если американка откатается чисто, то будет выигрывать, но это тоже опыт".
В заявке Лью на произвольную программу значатся два четверных лутца, один из которых идет в каскаде с тройным тулупом.
Юниорки представят произвольные программы в пятницу.