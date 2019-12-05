Бестемьянова назвала героиней юниорку Валиеву после короткой программы финала Гран-при

"Камилу Валиеву я очень люблю, к сожалению, сегодня был не чистый выезд из риттбергера, конечно, ее это откинуло вниз. Но эта девочка после травмы, она героиня, здоровья ей, - сказала Бестемьянова. - Прекрасно каталась сегодня Дарья Усачева, просто замечательно. Чудесно выступила Ксения Синицына".

"На пятом месте у нас еще одна чудесная девочка Вика Васильева, которая тренируется у Сергея Давыдова. У нее такое мощное, спортивного стиля катание, мне очень понравилось, - добавила собеседница ТАСС. - Но что можно сказать, Алиса Лью прыгает аксель в три с половиной оборота, она рисковала, но поставила его в короткую программу и выиграла. Посмотрим, что будет завтра, если американка откатается чисто, то будет выигрывать, но это тоже опыт".

В заявке Лью на произвольную программу значатся два четверных лутца, один из которых идет в каскаде с тройным тулупом.

Юниорки представят произвольные программы в пятницу.