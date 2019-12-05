Бестемьянова: новое поколение фигуристок понимает важность сбалансированного катания

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки демонстрируют красивое сбалансированное катание в финале юниорского Гран-при в Турине и понимают важность работы над всеми элементами. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в финале юниорской серии Гран-при, по итогам короткой программы она набрала 70,15 балла. Первой идет американка Алиса Лью (71,19), третье место занимает россиянка Ксения Синицына (69,40). Камила Валиева идет четвертой (69,02), Виктория Васильева - пятой (68,07).

"Все наши девочки просто роскошные. Причем они все такие разные, индивидуальные, с красивым катанием. Мне очень нравится, что это следующее поколение абсолютно четко понимает, что сбалансированное катание - и техника, и компоненты, и все, что создает красоту фигурного катания, - все это очень нужно. И сегодня они все были очень хороши", - сказала Бестемьянова.

Юниорки представят произвольные программы в пятницу.