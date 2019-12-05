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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по плаванию с рекордом мира выиграла микст-эстафету 4х50 м комплексом на ЧЕ

Команда в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 36,22 секунды
Климент Колесников EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Климент Колесников
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 5 декабря. Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

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Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 36,22 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1.36,40) 13 декабря 2018 года.

Второе место заняли голландцы (1.37,12), третье - датчане (1.38,02).

В активе сборной России на текущем турнире восемь медалей - три золотые, три серебряные и две бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (2-1-5), третье - голландцы (2-1-1).

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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