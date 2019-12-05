"Сочи" по буллитам победил "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 декабря. "Сочи" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" шайбу забросил Артем Томилин (12-я минута), решающий буллит реализовал Андрей Алтыбармакян. У гостей отличился Степан Хрипунов (60).

Томилин отличился впервые за 10 последних встреч, последнюю шайбу он забросил 13 ноября в гостевом матче против "Автомобилиста" (1:5).

После 36 матчей "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. "Автомобилист" идет пятым на Востоке с 41 очком в 34 встречах.

В следующем матче "Сочи" 7 декабря примет нурсултанский "Барыс", "Автомобилист" в тот же день сыграет дома с рижским "Динамо".

В других матчах дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл "Салават Юлаев" (2:1 Б), уфимцы уступили "Металлургу" во всех трех матчах этого сезона, а нижнекамский "Нефтехимик" дома победил челябинский "Трактор" (6:4) и поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции.