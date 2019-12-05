{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Сочи" по буллитам победил "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 5 декабря. "Сочи" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" шайбу забросил Артем Томилин (12-я минута), решающий буллит реализовал Андрей Алтыбармакян. У гостей отличился Степан Хрипунов (60).

Томилин отличился впервые за 10 последних встреч, последнюю шайбу он забросил 13 ноября в гостевом матче против "Автомобилиста" (1:5).

После 36 матчей "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. "Автомобилист" идет пятым на Востоке с 41 очком в 34 встречах.

В следующем матче "Сочи" 7 декабря примет нурсултанский "Барыс", "Автомобилист" в тот же день сыграет дома с рижским "Динамо".

В других матчах дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл "Салават Юлаев" (2:1 Б), уфимцы уступили "Металлургу" во всех трех матчах этого сезона, а нижнекамский "Нефтехимик" дома победил челябинский "Трактор" (6:4) и поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
ФК "Эвертон" уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец возглавил клуб летом 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС