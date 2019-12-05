Мишина и Галлямов считают, что их короткая программа в финале Гран-при была неидеальной

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, не смогли показать максимум в короткой программе финала Гран-при в Турине. Об этом они рассказали журналистам.

Пары представляют короткие программы в четверг. Мишина и Галлямов, для которых этот сезон стал первым на взрослом уровне, показали результат 71,48 балла.

"Достаточно довольны, абсолютно хороший для нас прокат, - сказал Галлямов. - Да, не максимальный, который хотелось показать, но мы рады своему прокату, с хорошим настроением будем готовиться к следующему дню".

На арене "Палавела", где проходит финал Гран-при, в 2006 году прошли соревнования зимних Олимпийских игр, на которых золото в мужском одиночном катании завоевал Евгений Плющенко, а в парном - Татьяна Томьянина и Максим Маринин. "Сразу вспомнилось, очень приятно здесь выступать, - добавил Галлямов. - Когда я еще смотрел эти выступления в записи, были приятные эмоции, здесь приятно находиться".

"У нас тренер здесь была на Олимпийских играх, много чего рассказывала", - сказала Мишина.

Ходыкин и Павлюченко довольны

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, доволен исполнением короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при. Ходыкин и Павлюченко получили 75,16 балла.

"Мы довольны прокатом, у нас, вроде, все получилось. Еще, конечно, нужно дождаться окончания соревнования, чтобы увидеть распечатку и ошибки в уровнях. В целом мы довольны, мы уже в третий раз в финале Гран-при, стараемся абстрагироваться", - сказал Ходыкин.

Павлюченко во время разминки едве не столкнулась с российской спортсменкой Анастасией Мишиной. Спортсменки работали над скольжением отдельно от партнеров, в один момент Мишина не заметила позади себя Павлюченко. Последняя после столкновения упала, и Мишина помогла ей подняться под аплодисменты трибун. Спортсменки не получили повреждений и продолжили раскатку.

"Я хотела и Насте не помешать, и сама все сделать. В итоге упала на ровном месте. Вроде, ничего не болит", - рассказала Павлюченко.

Произвольная программа у пар пройдет в пятницу.