{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов считают, что их короткая программа в финале Гран-при была неидеальной

Пары в четверг на турнире в Турине представляют короткие программы
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, не смогли показать максимум в короткой программе финала Гран-при в Турине. Об этом они рассказали журналистам.

Пары представляют короткие программы в четверг. Мишина и Галлямов, для которых этот сезон стал первым на взрослом уровне, показали результат 71,48 балла.

"Достаточно довольны, абсолютно хороший для нас прокат, - сказал Галлямов. - Да, не максимальный, который хотелось показать, но мы рады своему прокату, с хорошим настроением будем готовиться к следующему дню".

На арене "Палавела", где проходит финал Гран-при, в 2006 году прошли соревнования зимних Олимпийских игр, на которых золото в мужском одиночном катании завоевал Евгений Плющенко, а в парном - Татьяна Томьянина и Максим Маринин. "Сразу вспомнилось, очень приятно здесь выступать, - добавил Галлямов. - Когда я еще смотрел эти выступления в записи, были приятные эмоции, здесь приятно находиться".

"У нас тренер здесь была на Олимпийских играх, много чего рассказывала", - сказала Мишина.

Ходыкин и Павлюченко довольны

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, доволен исполнением короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при. Ходыкин и Павлюченко получили 75,16 балла.

"Мы довольны прокатом, у нас, вроде, все получилось. Еще, конечно, нужно дождаться окончания соревнования, чтобы увидеть распечатку и ошибки в уровнях. В целом мы довольны, мы уже в третий раз в финале Гран-при, стараемся абстрагироваться", - сказал Ходыкин.

Павлюченко во время разминки едве не столкнулась с российской спортсменкой Анастасией Мишиной. Спортсменки работали над скольжением отдельно от партнеров, в один момент Мишина не заметила позади себя Павлюченко. Последняя после столкновения упала, и Мишина помогла ей подняться под аплодисменты трибун. Спортсменки не получили повреждений и продолжили раскатку.

"Я хотела и Насте не помешать, и сама все сделать. В итоге упала на ровном месте. Вроде, ничего не болит", - рассказала Павлюченко.

Произвольная программа у пар пройдет в пятницу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
ФК "Эвертон" уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец возглавил клуб летом 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС