Карасев, Мешков и Еськов вошли в список международных арбитров ФИФА на 2020 год

ТАСС, 5 декабря. Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список международных арбитров на 2020 год, в него, в частности, вошли россияне Сергей Карасев, Виталий Мешков и Алексей Еськов. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в список вошли 39 российских судей. Помимо Карасева, Мешкова и Еськова, в списке главных арбитров значатся Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев. В список ассистенов судьи вошли 10 человек: Антон Аверьянов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян, Роман Усачев.

В женских соревнованиях в список главных арбитров международной категории включены Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева, Анастасия Пустовойтова. В число ассистентов судей у женщин вошли Сабина Валиева, Яна Елеференко, Екатерина Козырева, Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Екатерина Чернова.

В список мужских арбитров по футзалу вошли Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков, Юрий Неверов, Иван Шабанов, женских - Татьяна Болтнева, Ирина Великанова. В соревнованиях по пляжному футболу в список арбитров вошли Роман Борисов, Виктор Листратов, Васиф Мамедов, Денис Смольянинов.