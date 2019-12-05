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Евро-2020

Болельщики Евро-2020 смогут посмотреть в фан-зоне Петербурга трансляции 5-7 матчей турнира

Главная фан-зона в Петербурге расположится на Конюшенной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Организаторы фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге обеспечат трансляцию 5-7 матчей ткрнира. Об этом в эфире телеканала "78" сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, главная фан-зона в Петербурге, как и на чемпионате мира 2018 года, расположится на Конюшенной площади, а вторая площадка для болельщиков будет действовать перед Эрмитажем.

"Поступили пожелания создать и деревню, и фан-зону. На чемпионате мира у нас была Конюшенная площадь, сейчас принято решение сделать деревню на Конюшенной площади, а на Дворцовой площади - мы еще этот вопрос обсуждаем, потому что там непростые условия, чтобы создать фан-зону: ее нужно закрывать и обеспечивать безопасность. Поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующую систему, каким образом это можно сделать. Что касается фан-зоны, то мы обеспечим трансляцию порядка 5-7 игр", - сказал Беглов.

Дворцовая площадь может быть задействована для мероприятий в рамках чемпионата Европы на ограниченное время и в ограниченном пространстве. Предполагается, что там с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляцию четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча, которые состоятся в других городах. На площади перед Эрмитажем планируется провести концерт с участием Валерия Георгиева, приуроченный к старту турнира.

Государственный Эрмитаж подготовит для Евро-2020 культурную программу. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский рассказал журналистам, что планируется выставка о ФК "Зенит" в Главном штабе, а также рассматривается возможность создания павильонов художников стран-участниц турнира. При этом идею организации фан-зоны на Дворцовой площади Пиотровский не поддерживает.

Дворцовая площадь перед Эрмитажем считается главной площадью Санкт-Петербурга, на ней проходят военные парады, праздничные концерты и шоу. Мероприятия на Дворцовой площади согласовываются с дирекцией Государственного Эрмитажа, поскольку они могут повлиять на состояние музейных ценностей.

О чемпионате Европы

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Петербурге пройдут матчи группы В: Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Бельгия - Финляндия. Также город примет один из четвертьфинальных матчей.

Ранее на Невском проспекте открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID), рядом с Дворцовой площадью на улице Большой Морской установили часы с обратным отсчетом дней до старта чемпионата Европы.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияПиотровский, Михаил БорисовичЕвро-2020
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