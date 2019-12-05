{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Алиев идет четвертым после короткой программы в финале Гран-при

Лидирует американец Натан Чен
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает четвертое место после короткой программы в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при. Турнир проходит в итальянском городе Турин.

На эту тему

20-летний россиянин по итогам проката получил 88,78 балла. Лидирует американец Натан Чен (110,38), вторым идет японец Юдзуру Ханю (97,43), третьим - француз Кевин Эймоз (96,71). Пятое место занимает россиянин Александр Самарин, показавший результат 81,32 балла.

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. В нынешнем сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США, а также занял второе место на этапе серии в Москве. 21-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. Россиянин выиграл этап Гран-при в Москве и стал вторым на этапе серии в Гренобле (Франция).

Произвольная программа у мужчин пройдет 7 декабря. Финал Гран-при в Турине завершится в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами "Зенита" и "Локомотива"
"Зенит" примет московское "Динамо", а "Локомотив" в Туле встретится с "Арсеналом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС